Sephora is offering Anastasia Beverly Hills Mini Pro Pigment Palette for only $14.50 with free shipping with code FREESHIP at checkout.



Product Features:

9 x 0.035 oz/ 1 g Pressed Pigments in A1 (matte peach coral), A2 (metallic gold foil), A3 (matte sugarplum with pink sparkle reflect), B1 (matte deep pink), B2 (metallic pink champagne), B3 (matte magenta pink), C1 (matte deep lavender), C2 (matte cool violet), C3 (matte deep berry)