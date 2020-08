Walmart is offering BLU 7" Touchbook M7 Pro, Android 7.0, 8GB Storage for only $35.00, regularly $99.99. Shipping is free on this order.



Product Details :

188.4 x 19.2 x 9.4mm



Android 7.0 Nougat



3G (850/1900/2100)



HSPA + 21 Mbps



1.3GHz Quad Core Processor



8GB SSD



1GB RAM



7.0" HD Display



600 x 1024 Display



5MP Main Camera w/ Flash