Northern Tool + Equipment is offering this 100-Piece Ironton Screwdriver Set w/ Rack for only $19.99, originally $29.99. Shipping price may vary.



Set Includes:

60 Bits:

Slotted: (2) SL1/8in., (2) SL5/32in., (3) SL3/16in., and (3) SL1/4in.

Phillips: (2) PH0, (3) PH1, (3) PH2, and (2) PH3

Square: (2) S0, (3) S1, (3) S2, and (2) S3

Star: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, and T40

Hex: H1/16in., H3/32in., H7/64in., H1/8in., H9/64in., H5/32in., H3/16in., H7/32in., H1/4in., H5/16in., H2, H2.5, H3, H4, H5, and H6

Pozi: PZ0, PZ1, PZ2, and PZ3



(7) Slotted screwdrivers: 1/8in. x 3in., 5/32in. x 4in., 3/16in. x 3in., 3/16in. x 4in., 1/4in. x 4in., 1/4in. x 6in., and 5/16in. x 6in.



(6) Phillips screwdrivers: PH0 x 3in., PH1 x 3in., PH1 x 4in., PH1 x 6in., PH2 x 4in., and PH2 x 6in.



(6) Star screwdrivers: T8 x 3in., T10 x 3in., T15 x 3in., T20 x 3in., T25 x 4in., and T30 x 4in.



(4) Square screwdrivers: S0 x 3in., S1 x 3in., S2 x 4in., S3 x 6in.



1 Ratchet handle



8 Precision screwdrivers:

Slotted: 3/32in. x 2in., and 1/8in. x 2in.

Phillips PH00 x 2in. and PH0 x 2in.

Star: T6 x 2in., T7 x 2in., T8 x 2in., T10 x 2in.



2 Offset screwdrivers: 1 x 3/16in. and 2 x 1/4in.



6 Nut drivers: 1/4in., 9/32in., 5/16in., 11/32in., 3/8in., 7/16in.



Plastic storage rack