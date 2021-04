Belk is offering this 24-Piece Plastic Storage Set w/ Snap Lid for only $15.00 with free shipping on orders over $49, or opt for free in-store pickup.



Includes:

1 Square container (65 oz)



11 Square container (40 oz)



11 Square container (23 oz)



11 Square container (13 oz)



16 Square lids 1



1 Rectangular container (50 oz)



11 Rectangular container (34 oz)



11 Rectangular container (17 oz)



11 Rectangular container (8 oz)



1 6 Rectangular lids