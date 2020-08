Macy's is offering this Kipling Sabian Mini Crossbody for $15.93 (Reg. $49.00) with free shipping on orders over $75 or free store pickup.



Details:

Mini sized bag: 7-3/4"W x 6"H x 3-1/4"D

13" to 25-1/2"L adjustable crossbody strap

Button flap closure

Silver-tone exterior hardware, 1 front zip pocket & monkey fob

1 interior zip pocket & key clasp