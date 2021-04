Dell is Offering this Inspiron 14" i7, 16GB, 512GB SSD for $700.70 when you use coupon code 50OFF699 at checkout. Shipping is free on this item!



Features:

11th Generation Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12MB Cache, up to 4.7 GHz)



Windows 10 Home 64-bit English



14.0-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border 300nits WVA Display



Intel® Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) and Bluetooth 5.1