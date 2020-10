Macy's is offering this 8-Pc Clinique From Daylight to Date Night Gift Set for only $39.50 ($160 value) with free shipping! Plus, receive a 7-Pc Gift for free with your purchase.



Includes:

Limited Edition All About Shadow Quad, 0.16-oz.



High Impact Mascara in Black, 0.28-oz. (Full Size)



Clinique Pop Lip Colour + Primer in Bare Pop, 0.13-oz. (Full Size)



Clinique Pop Lip Colour + Primer in Cola Pop, 0.13-oz. (Full Size)



Quickliner For Eyes Intense in Intense Chocolate, 0.005-oz.



Cheek Pop in Fig Pop, 0.07-oz.



All About Eyes, 0.5-oz.