Now until 2pm CT, ULTA is offering a 9-Piece Beauty Break Gift for free with any $60 purchase with free shipping on orders over $35.



Gift Includes:

Ardell Professional Aqua Lashes 344 (1 pr)



Dr. PAWPAW Multipurpose Soothing Balm full-size in Original or Pink Peach (not pictured) (0.



Hempz CBD 45mg Royal Treatment Ultra Hydrating Herbal Scalp Serum mini (2.25 oz)



Cake The Smooth Move Moisture Melt Hair Mask sample (1.69 oz)



Pixi Skintreats Glow Tonic deluxe sample (0.5 oz)



Vichy Mineral 89 deluxe sample (0.13 oz)



Maybelline The Colossal Mascara mini in Classic Black (0.15 oz)

8 oz)



8 oz) Kneipp Mineral Bath Salt Relaxing Lavender sample (2.1 oz)



Pacifica Island Vanilla Perfumed Hair & Body Mist mini (2.0 oz)