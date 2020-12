Macy's is offering 12-Pc. Frosted Firework Surefire Hit Mini Lipstick Gift Set for just $63.33 (Reg. $158)with prompt code FRIEND at checkout. Get free shipping on orders of $25 or choose free in-store pickup, where available.



SHADES INCLUDE:

Lady Danger (Matte), Mehr (Matte), Breathing Fire (Matte)

Politely Pink (Lustre), Plumful (Lustre)

Mocha (Satin), Rebel (Satin), Snob (Satin)

Ruby Woo (Retro Matte)

Vegas Volt (Amplified), Dubonnet (Amplified), Brick-O-La (Amplified)