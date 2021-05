Macy's is offering Plenty Of Pop 5 Pc. Lipstick Set for just $20.00 (a $77.50 value). Shipping is free on $25+



SET INCLUDES:

Clinique Pop Lip Color + Primer in Bare Pop, 0.13-oz.



Clinique Pop Lip Color + Primer in Sweet Pop, 0.13-oz.



Clinique Pop Lip Color + Primer in Plum Pop, 0.13-oz.



Clinique Pop Lip Color + Primer in Berry Pop, 0.13-oz.