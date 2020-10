Last Wednesday, Chuck E. Cheese filed for Chapter 11 bankruptcy in an effort to shed off its debt. Also, the company plans to close 34 locations nationwide permanently.



Here is a list of the locations slated to close:



California

Ladera Heights



San Bernardino



El Monte



Long Beach



Diamond Bar Colorado

Grand Junction



Fort Collins Florida

Green Acres



Miami Gardens



North Lauderdale



Miami Georgia

Macon Illinois

Chicago-Matteson



Vernon Hills Iowa

Sioux City Maryland

Gaithersburg Massachusetts

Springfield



Natick



Leominster



Danvers Michigan

Muskegon Minnesota

Rochester Missouri

Columbia Nebraska

Lincoln Nevada

Las Vegas-McCarran



Las Vegas-Saraha New Mexico

Alb-Juan Tabo New York

New Hartford



Harlem North Carolina

Jacksonville Ohio

Columbus-Macsway



Mansfield



Lima Oklahoma

Oklahoma City-Del City



Oklahoma City-Westgate



Moore Pennsylvania

Johnstown



Lancaster South Carolina

Charleston South Dakota

Rapid City Texas

Allen



Mesquite Utah

Layton Virginia

Fredericksburg Wisconsin

Appleton